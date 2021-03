Zwaargewonde (23) bij schietpartij winkelcentrum Zwijndrecht (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Burgemeester Jansenlaan in Zwijndrecht is zondagmiddag rond 17.50 een 23-jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt de politie. Er zijn twee Rotterdammers van 18 en 19 als verdachten aangehouden.

Het schietincident gebeurde in Winkelboulevard Noord, vlakbij de ingang aan de Onrust. Direct na de schietpartij kwam de politie ter plaatse om het betreffende deel van het winkelcentrum af te zetten voor sporenonderzoek en om met getuigen te spreken.

Vijf tot zes betrokkenen

Het onderzoek leidde naar een auto die rond 19.45 op de Noorderhagen in Rotterdam tot stilstand werd gedwongen. De twee inzittenden werden er door agenten uitgepraat en zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij, hun rol wordt onderzocht. Bij het incident waren in totaal vijf tot zes mannen betrokken. De recherche is nog op zoek naar andere verdachten. Over het motief is nog niets bekend.

Samenscholingsverbod

Sinds 1 juni 2020 geldt er een samenscholingsverbod bij Winkelboulevard Noord in Zwijndrecht. Het samenscholingsverbod is in eerste instantie voor één jaar van kracht. Het is bedoeld om op te kunnen treden tegen verstoring van de openbare orde en overlast rondom het winkelcentrum.

