‘Zwaargewonde bij schietpartij Brussel is afrekening in Albanese milieu’ (UPDATE)

Bij een schietpartij in Brussel is zaterdagavond een 43-jarige man zwaargewond geraakt. Volgens Albanese media is het slachtoffer de Albanees Erion Hasanbelliu (foto). Hij zou voor zijn leven vechten in het ziekenhuis. De schutter zou de 44-jarige Albanese crimineel Kasandër Noga zijn. De twee zijn al ruim 20 jaar verwikkeld in een bloedige vete.

Door Roel Janssen

Vermeend schutter Kasandër Noga werd in 2000 samen met Julian Çela berucht vanwege een dubbele moord die plaatsvond in een zorghotel in Tirana, waarbij de vader van Erion Hasanbelliu en een ander werden geliquideerd.

Twee jaar later schoot Erion Hasanbelliu samen met zijn broer de crimineel Julian Çela dood in een Antwerps café. Kasandër Noga raakte daarbij zwaargewond, maar overleefde de moordaanslag.

Zes kogels

Slachtoffer Erion Hasanbelliu werd zaterdagavond rond 20.20 neergeschoten voor het NH Collection Hotel aan het De Brouckèreplein in het centrum van Brussel. Hij werd geraakt door zes kogels in zijn rug en benen.

Volgens Belgische media doet het OM onderzoek naar de schietpartij en is er een zoektocht gaande naar de vermeende schutter Kasandër Noga.

Italië

Noga werd na het bloedbad in het Albanese sanatorium (22 jaar geleden) in 2003 gearresteerd door de Belgische politie en in 2005 uitgeleverd aan Albanië. Zijn broer vluchtte na de schietpartij naar Italië, waar hij in 2009 werd gearresteerd en uitgeleverd werd aan Albanië.

25 jaar cel

In 2009 werd Erion Hasanbelliu in Albanië veroordeeld tot 25 jaar cel voor moord met voorbedachten rade wegens bloedwraak en de moordpoging in Antwerpen, in 2002. In hoger beroep werd het vonnis teruggebracht tot 14 jaar cel. Zijn broer werd vrijgesproken. In 2013 werd Erion Hasanbelliu op verzoek van Interpol door België uitgeleverd aan Albanië.

De twee familieleden werden eerder beschuldigd van drugshandel, medeplichtigheid aan prostitutie en deelname aan een criminele organisatie.