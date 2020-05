Zwaargewonde bij schietpartij in Rijen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Karel Doormanstraat in Rijen is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Na de schietpartij sloegen meerdere mannen op de vlucht. Een 32-jarige man uit Oosterhout is opgepakt als verdachte. De politie is op zoek naar de tweede verdachte.

De politie kreeg om 20.40 een melding dat er een gewonde man op straat zou liggen na een schietpartij. Het zwaargewonde slachtoffer was aanspreekbaar en gaf aan dat hij de twee verdachte mannen kent. De politie startte een zoekactie in de omgeving. Eén van de verdachten was gevlucht op blote voeten omdat hij zijn schoenen verloor op de plaats delict. Ook zou er een auto weggereden zijn.

De zoekactie met speurhonden, arrestatieteam en helikopter leverde geen resultaat op. Later in de nacht werd in Rijen het voertuig gecontroleerd dat op de plaats delict was gezien ten tijde van het incident. De twee inzittenden werden meegenomen naar het bureau. Eén van hen, een 32-jarige man uit Oosterhout, werd daar later aangehouden. De andere verdachte is nog voortvluchtig.

Man gewond bij schietincident. Eén verdachte later aangehouden voor zijn mogelijke betrokkenheid. We roepen de tweede verdachte op zich te komen melden, we weten wie je bent. https://t.co/UJrXdVepvE #Rijen via @Politie pic.twitter.com/9KmZ2nR8Xo — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) May 24, 2020