Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam, verdachte aangehouden

Connect on Linked in

In Rotterdam is bij een schietpartij een gewonde gevallen. Dat gebeurde op de Rembrandtstraat, in het Oude Noorden, ten noorden van het centrum. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Er is rond 21.45 een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Hij is door een “BTGV” (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) met instructies van agenten uit zijn auto gepraat. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost.

De politie zegt te zoeken naar twee verdachten die mogelijk zijn ontkomen in de richting van de Jacob Catstraat of de Jonker Fransstraat.