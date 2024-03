Zwaargewonde bij schietpartij in woning Schiedam, man aangehouden

Bij een schietpartij in een woning aan de Nieuwe Maasstraat in Schiedam is zondagavond rond 19.15 een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de woning is een man aangetroffen die medische zorg nodig had. Hij is aangehouden en de politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij het incident.

Hoe het zwaargewonde slachtoffer eraan toe is, is op dit moment niet duidelijk, aldus de politie in berichtgeving op X. De plaats delict is afgezet en de politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Over een toedracht is nog niets bekend.