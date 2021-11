Zwaargewonde man aangetroffen bij ziekenhuis in Eindhoven

Connect on Linked in

Bij de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is vrijdagochtend een zwaargewonde man aangetroffen. Dat meldt de politie via Twitter. De hoofdingang is vanwege politieonderzoek tijdelijk niet beschikbaar.

Het slachtoffer zou volgens getuigen bloedend zijn achtergelaten in een rolstoel. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer daar terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.