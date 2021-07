Zwaargewonde man in auto na schietpartij in Schiedam

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Loeffstraat in Schiedam is maandagmiddag een man zwaargewond geraakt. Het neergeschoten slachtoffer werd door passanten zwaargewond in een zwarte Volkswagen Polo gevonden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld.

Forensische specialisten hebben sporen veiliggesteld. De politie praat ter plaatse met getuigen.

Over de toestand van de man en over mogelijke verdachte(n) is nog niets bekend.

Op de #Loeffstraat in #Schiedam is daadwerkelijk geschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Sporen worden veiliggesteld. Ook wordt gesproken met getuigen. Foto1 @nieuwsopbeeld. pic.twitter.com/JHHDAwEc7l — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) July 26, 2021