Zwaargewonde man in Schinveld is buitenlandse militair

De zwaargewonde man die donderdagochtend rond 7.00 bij het Burgemeester Adamssportpark in het Limburgse Schinveld werd gevonden, is een buitenlandse militair. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) aan ZO-NWS.

Omdat het om een buitenlandse militair gaat, doet de Marechaussee onderzoek in de zaak samen met de Limburgse politie. Over de exacte nationaliteit van het slachtoffer worden in verband met het onderzoek nog geen uitspraken gedaan.

Niet aanspreekbaar

De man, die door wandelaars werd gevonden bij een fietspad aan de zijkant van een bosgebied bij voetbalclub Olympia Schinveld, werd mogelijk zwaar mishandeld. Hij had o.a. meerdere verwondingen aan zijn hoofd en handen, was niet aanspreekbaar en onderkoeld. Het is onbekend hoelang hij daar lag en wat er precies gebeurd is.

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Forensisch experts hebben ter plekke onderzoek verricht. De politie zoekt getuigen van het incident.