Zwaargewonde man op straat aangetroffen

De politie heeft donderdagmorgen in Rotterdam een zwaargewonde man aangetroffen op straat. Onduidelijk is nog wat er is gebeurd. De man zou in levensgevaar verkeren.

Spoed

Rond zeven uur in de ochtend kreeg de politie door dat er een zwaargewonde man op de Lengweg in Hoogvliet zou liggen. Omstanders deden die melding. De man werd aangetroffen en is volgens een bericht van de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de man in levensgevaar verkeert.

Sporen

De politie heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan. De Lengweg en een deel van de Horsweg waren hiervoor afgesloten, meldt RTV Rijnmond.

Volgens getuigen ligt in de Wijtingstraat, een zijstraat van de Lengweg, een stapeltje kledingstukken die mogelijk van het slachtoffer zijn.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het het incident en vraagt getuigen zich te melden. Het is volgens haar nog onduidelijk wat er is gebeurd.