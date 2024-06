Zwaargewonde na schietpartij in Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man zwaargewond geraakt door een schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een 32-jarige man uit Den Haag.

Wolphaertsbocht

De schoten vielen om 03.05 op straat op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Hulpverleners en een trauma-arts wisten de man na enige tijd te reanimeren. Hij is daarna naar een ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer lag op straat voor café ’t Half Uurtje.

Rondom café

De politie zette een plaats delict af rondom het café. Ook in het café hebben agenten naar sporen gezocht.

Er is geen verdachte aangehouden. Over de dader is niets bekend geworden. Wat er aan het incident vooraf is gegaan, is niet duidelijk.