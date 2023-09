Zwaargewonde na schietpartij in Waalwijk

Connect on Linked in

In Waalwijk is in de nacht van maandag op dinsdag een man zwaargewond geraakt door een schietpartij. Het slachtoffer is 30 jaar. Hij werd geraakt voor een woning aan het Verdiplein.

Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zegt rond 02.05 een melding over een schietpartij aan het Verdiplein te hebben ontvangen.

Buurtbewoners wezen aan de agenten een rijtjeswoning aan. Daar zou in de voortuin zijn geschoten. Het slachtoffer is de zoon van de bewoonster. Toen de politie arriveerde was hij in de woning.