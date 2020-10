Zwaargewonde na schietpartij Schiedam (UPDATE)

Print This Post

In Schiedam is een man zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd nadat hij zaterdagmiddag beschoten werd. De dader is voortvluchtig.

De schietpartij gebeurde net voor 13.30 op de PJ Troelstralaan in Schiedam. Volgens bronnen is het slachtoffer een 18-jarige jongen van Turkse komaf. Er zou een ruzie aan de schietpartij vooraf zijn gegaan.

De politie is op zoek naar de schutter die volgens getuigen een lichtgetinte man is tussen de 20-30 jaar, tussen de 1.70 en 1.80 lang. Hij droeg een donkere jas met capuchon en mogelijk een rode trui. Hij was te voet en vluchtte richting de Vlaardingerdijk.

Een 22-jarige man uit Schiedam is aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

Terwijl hulpdiensten zich over het slachtoffer ontfermden en probeerden de plek van het incident af te zetten om sporen te beschermen zorgden geƫmotioneerde omstanders voor een opstootje. Dat werd snel gesust.