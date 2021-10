Zwaargewonde na schietpartijen in Bergen op Zoom

Connect on Linked in

In Bergen op Zoom is dinsdag aan het begin van de avond op twee plekken een schietpartij geweest. Eén slachtoffer is ernstig gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie. Een arrestatieteam is rond 20.00 een horecagelegenheid binnengevallen. Volgens Omroep Brabant zijn er drie verdachten aangehouden.

Eerst werden er schoten gemeld op de Wouwsestraatweg, even na 18.30. Rond 18.45 meldde de politie dat er zo’n anderhalve kilometer verder, op de Jan Dercksstraat, ook was geschoten.

Een arrestatieteam heeft in de buurt van de Wouwsestraatweg een auto doorzocht en vervolgens is de politie theehuis De Theepot binnengegaan. Daar werden twee verdachten ingerekend. De derde verdachte is op een andere locatie gearresteerd.

Het slachtoffer lag op het grasveld aan de overkant van het theehuis. Bij een nabijgelegen Shell-tankstation aan de Wouwsestraatweg stond een zwarte Audi Q5 met tien kogelgaten erin.

Op de Jan Dercksstraat lagen tientallen kogelhulzen op de weg.