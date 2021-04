Zwaargewonde na steekpartij in Amsterdam-ZO

Connect on Linked in

Dinsdagavond is er iemand neergestoken in de buurt van het Holendrechtplein in Amsterdam-Zuidoost. Volgens AT5 heeft het slachtoffer zelf naar de politie gebeld. Daarna is hij zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Op internet circuleren filmpjes waarop een steekpartij te zien is.

Bronnen stellen dat het hier gaat om de bewuste steekpartij van dinsdagavond. Op de filmpjes is te zien hoe twee jongeren een derde aanvallen hem in een heg duwen. Een van de twee begint dan op het slachtoffer in te steken.

Tijdens de aanval zijn twee anderen bezig het gebeuren te filmen met hun telefoon.