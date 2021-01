Zwaargewonden bij steekpartijen in Zuid-Scharwoude en IJmuiden

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Dokter Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude (Noord-Holland) is rond nieuwsjaarsnacht een 19-jarige man uit Heerhugowaard zwaargewond geraakt. In de woning werd een vuurwapen gevonden. Een 31-jarige vrouw uit Alkmaar is aangehouden.

De politie kreeg omstreeks middernacht een melding van een mogelijk geweldsincident in of bij een woning aan de Dokter Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude. In de woning troffen agenten een 19-jarige man uit Heerhugowaard aan met ernstige verwondingen. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij onderzoek in de woning vond de politie een vuurwapen. Een 31-jarige vrouw uit Alkmaar, die in de woning aanwezig was, werd aangehouden. De politie stelt een nader onderzoek in naar het incident.

Eerder op oudejaarsavond vond op de Wolframstraat in IJmuiden een steekpartij plaats waarbij een 16-jarige jongen uit IJmuiden zwaargewond raakte. Dat gebeurde rond 21.00 na een ruzie tussen twee groepen jongeren. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het bezig is met een onderzoek naar het motief van het incident en de betrokken personen.