Zware explosie bij woning in Odijk

Bij een huis in Odijk is in de nacht van woensdag op donderdag een zware explosie geweest. Er zijn twee bewoners voor controle per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het gebeurde aan de Dominee van Haaftenlaan in Odijk rond 03.00, zegt de politie.

De ramen van de woning zijn eruit gesprongen en ook de voordeur werd door de explosie weggeblazen. Na de knal brak er brand uit, waarbij de vlammen meters hoog uitsloegen.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat buren met brandblussers al begonnen te blussen voordat de brandweer kwam.

Er is een jerrycan gevonden waarin mogelijk benzine heeft gezeten, aldus de krant.