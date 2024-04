Zweedse politie onderzoekt vermoedelijke moord op Hells Angel

Connect on Linked in

De Zweedse politie doet onderzoek naar de vermoedelijke moord op een prominent lid van de Hells Angels in Göteborg, die sinds december 2023 wordt vermist. De man zou met ‘bad standing’ de club zijn uitgezet. Dat schrijven het onderzoeksbureau Acta Publica en de krant Expressen.

Zoekactie in clubhuis

Anderhalve maand geleden vond er een zoekactie plaats naar een van de prominentere leden van de motorclub, van wie sinds half december niets meer was vernomen. De man was niet komen opdagen bij een strafproces en werd gezocht, omdat hij na het uitzitten van een gevangenisstraf niet naar afspraken met de reclassering was gekomen. De politie zocht in en rond het clubhuis van de Hells Angels, op een boerderij in Gunnilse, net buiten Göteborg.

Vooronderzoek naar moord

Een politiewoordvoerder zegt niet of er iets gevonden is, maar zegt wel dat ze zich ‘in een intensieve onderzoeksfase bevinden en dat ze niet meer informatie kunnen vrijgeven’. Clubleden die op de boerderij wonen zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze het vermiste clublid ‘al een tijdje niet hadden gezien’. De Zweedse politie is een vooronderzoek naar moord gestart.

Filthy Few

De vermiste man is in de loop der jaren lid geweest van verschillende Hells Angels-chapters en heeft leidinggevende posities bekleed. Hij heeft een lang strafblad en draagt al een paar jaar de zogenaamde Filthy Few-badge, die wordt gegeven aan leden die namens de club een moord hebben gepleegd. De Hells Angel die sinds december spoorloos is, werd verdacht van een moord in 2012, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

Het huidige vooronderzoek naar de vermoedelijke moord op het vermiste lid, valt samen met de voorbereidingen van het 25-jarig jubileum van de Hells Angels Göteborg in hetzelfde pand, dat medio mei plaatsvindt.

Dubbele moord

Op de boerderij waar het Hells Angels-clubhuis staat, werden in augustus 2001 twee leden van supportclub Wolfpack Brotherhood vermoord. De twee mannen werden neergestoken en doodgeslagen en later begraven teruggevonden in een grindgroeve in Falköping. Een van de prospects van de motorclub werd later veroordeeld voor betrokkenheid bij de dubbele moord.