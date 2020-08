Zweedse politie zoekt naar schutter(s) die 12-jarig meisje op straat doodden

Connect on Linked in

In Zweden zoekt de politie naar de degene(n) die zondagmorgen vroeg vanuit een auto een 12-jarig meisje heeft doodgeschoten. Het meisje liet de hond uit toen ze rond 03.30 door meerdere kogels werd geraakt. Ze overleed kort nadien in een ziekenhuis.

Het incident gebeurde in Botkyrka ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Stockholm. De krant Expressen schreef dat criminelen doelwit waren en dat het meisje is geraakt door verdwaalde kogels of kruisvuur. Maar dat is niet bevestigd door de autoriteiten.

De politie heeft geen arrestaties verricht. Er wordt gezocht naar de bestuurder van een witte auto die op het moment van het incident in de buurt is gezien.

In Zweden is de laatste jaren sprake van toenemend geweld van criminele bendes. In de eerste helft van 2020 waren er 163 schietpartijen in Zweden met 20 dodelijke slachtoffers. In 2019 waren er 334 met 42 doden als gevolg.