Zweedse tukker zette cokesmokkel op

Twee mannen uit Enschede en Glanerbrug zijn in Zweden tot zeven jaar cel cel veroordeeld voor smokkel van cocaïne in koolstof, vanuit Colombia naar Zweden. RTV-Oost beschikt over het Zweedse dossier over de zaak. Henk R. werd in Nederland in 2015 als directeur van een hypotheek- en assurantiekantoor in het verleden veroordeeld voor oplichting. Hij begeleidde ook artiesten uit het levensliederengenre.

Anthracietpoeder

Na een privé faillissement en schulden ter waarde van tonnen in zijn bv’s emigreerde hij naar Zweden. Hij vestigde zich daar in een idyllisch gelegen landhuis. Vanaf het najaar van 2019 legde R. contact met verschillende koolstofbedrijven in Colombia. Hij bestelde een container vol zakken met anthracietpoeder (koolstof) voor zijn bedrijf in Hällaström. Zijn oude Twentse vriend Chris S. was mede betrokken in de bestelling. De politie blijkt te beschikken over vele e-mails, administratie, chats en afgeluisterde telefoongesprekken.

Het ging mis in Hamburg.

‘Onderschat het niet, Henk!’

De container wordt in Hamburg door de Duitse douane onderzocht. Zes zakken koolstof blijken een afwijkende naad te hebben. In die zes zakken zat koolstof met daarin cocaïne verwerkt. Het ging maar om 19 kilo cocaïne, omgerekend was dat in Zweden circa 6,5 miljoen euro waard.

Na een tip van de Duitsers begint in Zweden een onderzoek naar R. en S.. De twee zijn niet zuinig in hun onderlinge communicatie, die de politie opneemt. Op zeker moment waarschuwt Chris Henk om maar niet teveel te bellen. WhatsApp of of Signal is veiliger volgens hem, de politie noteert het. ‘Onderschat het niet, Henk!’, hoort de Zweedse recherche Chris zeggen.

Chris S. mag zijn tijd in een Nederlandse inrichting doorbrengen. Henk R. woont in Zweden en moet daarom daar ook zijn straf uitzitten.