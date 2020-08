Zwitser aangehouden in moordonderzoek Bergen

Connect on Linked in

In een onderzoek naar een vorig jaar door een misdrijf om het leven gekomen man in het Noord-Hollandse Bergen is deze week een Zwitser (51) aangehouden. Volgens de politie was de man in eerste instantie gearresteerd op verzoek van de autoriteiten in Macedonië.

Op dinsdag 26 november 2019 werd in een woning op de Roefsstraat in Bergen een dode man aangetroffen. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer de 58-jarige bewoner van het pand was. De politie brengt de Zwitser nu in verband met die zaak.

Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Er loopt momenteel al een procedure in verband met mogelijke uitlevering naar Macedonië. Of de Zwitser nu hier zal worden vervolgd of naar Macedonië gaat is niet duidelijk.

Overigens loopt het onderzoek door een team Grootschalige Opsporing (TGO) naar de moord of doodslag in Bergen nog door, volgens de politie. Waarschijnlijk zijn er meer aanhoudingen te verwachten.