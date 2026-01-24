‘Zwitserse juwelenroof van 60 miljoen leidt politie naar Antwerpse diamantwijk’

De Keyserlei Er waren in Antwerpen doorzoekingen in huizen en bedrijven van de famailie Z., onder meer op De Keyserlei, bij de juwelierszaken Diamond World, Diamond Land, The Diamond Store en Zizov Diamonds, en een woning van een verdachte aan de Charlottalei. Ook bij juwelier Aviv S. en zijn bedrijf was een inval.

Op 28 februari 2024 werd bij het vliegveld in Genève een taxi klemgereden door een Peugeot met een Belgische nummerplaat. Vier verdachten sloegen de ruiten van de taxi in en spoten traangas in het gezicht van twee inzittenden. Deze twee waren net vanuit Saudi-Arabië aangekomen met twee blauwe koffers vol luxehorloges, diamanten en juwelen.

De waarde van de inhoud van de koffers wordt door het Zwitserse Openbaar Ministerie geschat op ongeveer 60 miljoen euro. De vier verdachten gingen er vervolgens met de koffers vandoor.

België

De Zwitserse recherche vermoedt dat de spectaculaire roof door een aantal criminelen uit België werd beraamd. Een van de verdachten die in beeld komt, is een Belg van Marokkaanse origine die in heel Europa bekend zou zijn wegens oplichting en witwaspraktijken: Younes El K.

Hij zou geprobeerd hebben om een deel van de geroofde diamanten te verkopen. Daarnaast zouden ook Ayar I. en José D.J. een centrale rol hebben gespeeld bij de overval.

Kevin en Michel Z. uit Antwerpen zouden de gestolen diamanten en juwelen via hun winkel opnieuw op de markt gebracht hebben. Een gestolen, peervormige diamant van 4 karaat zou zijn doorverkocht aan de diamantair Aviv S.