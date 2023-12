Zwitserse stad Bern overweegt proefproject met legale cocaïne

Connect on Linked in

De Zwitserse stad Bern onderzoekt een proefproject om de verkoop van cocaïne voor recreatief gebruik mogelijk te maken. Het parlement in Bern steunt het plan, dat nog steeds de tegenstand van het stadsbestuur moet overwinnen en ook een verandering in de nationale wetgeving zal vereisen. Dat schrijft Reuters.

Hoewel in verschillende Europese landen (waaronder Spanje, Italië en Portugal) geen gevangenisstraffen meer worden opgelegd voor drugsbezit, waaronder cocaïne, klinkt in de vijfde stad van Zwitserland nu het voorstel voor een proefproject om de legale verkoop van cocaïne mogelijk te maken.

Cannabis

Zwitserland herziet mogelijk zijn standpunt over cocaïne nadat sommige politici en deskundigen een volledig verbod als ineffectief hadden bekritiseerd. Het voorstel bevindt zich momenteel in de beginfase en volgt op onderzoeken die nu gaande zijn om de legale verkoop van cannabis mogelijk te maken.

Mislukt

‘De war on drugs is mislukt en we moeten naar nieuwe ideeën kijken’, zegt Eva Chen, lid van de Bern-raad van de Alternatief Linkse Partij, die het voorstel mede sponsorde. Volgens Chen is het nog te vroeg is om te zeggen hoe het proefproject er precies uit zou moeten zien, inclusief waar de cocaïne zou worden verkocht en waar deze vandaan moet komen. ‘We zijn nog ver verwijderd van mogelijke legalisatie, maar we moeten naar nieuwe opties kijken. Daarom pleiten wij voor een proefproject onder wetenschappelijk toezicht.’

Om de proef de ruimte te bieden, zou het parlement de wet moeten wijzigen die het recreatieve gebruik van cocaïne verbiedt.

Veel cocaïnegebruik

Het welvarende Zwitserland heeft een van de hoogste cijfers van cocaïnegebruik in Europa. Uit rioolwater blijkt dat Zürich, Bazel en Genève allemaal in de top 10 van steden in Europa staan. Ook andere Zwitserse steden, waaronder Bern, laten een toename qua gebruik zien, terwijl de cocaïneprijzen de afgelopen vijf jaar zijn gehalveerd, volgens Addiction Switzerland, een niet-gouvernementele organisatie.

Goedkoop en hoge kwaliteit

‘We hebben momenteel veel cocaïne in Zwitserland, tegen de goedkoopste prijzen en de hoogste kwaliteit die we ooit hebben gezien’, zegt Frank Zobel, adjunct-directeur bij Addiction Switzerland. ‘Je kunt tegenwoordig voor ongeveer 10 frank (10 euro) een kleine dosis cocaïne krijgen, niet veel meer dan de prijs voor een biertje.’

Voorstanders van de cocaïneproef zijn van mening dat controle en legalisatie effectiever kunnen werken dan louter repressie.

De directie Onderwijs, Sociale Zaken en Sport van Bern bereidt een rapport voor over een mogelijke cocaïneproef. Het besluit om daadwerkelijk met zo’n proef te beginnen, zou binnen enkele jaren kunnen komen, of eerder als de huidige cannabisprogramma’s – waarbij het medicijn in apotheken te koop is – succesvolle resultaten opleveren, zeggen politieke experts.

Bezorgd

Deskundigen zijn verdeeld en zelfs degenen die voorstander zijn van een proefproject zijn bezorgd over de potentiële gevaren. ‘Cocaïne is een van de meest verslavende drugs die we kennen’, zegt Boris Quednow, groepsleider van het Centrum voor Psychiatrisch Onderzoek van de Universiteit van Zürich. Volgens hem zijn de risico’s weer veel anders dan bij alcohol en cannabis, waarbij hij bij cokegebruik links legt met hartbeschadigingen, beroertes, depressie, angst en achtervolgingswaanzin.

Meer ‘volwassen’ beleid

Thilo Beck van het Arud Zentrum for Addiction Medicine, het grootste centrum voor verslavingsgeneeskunde in Zwitserland, meent dat het tijd is voor een meer ‘volwassen’ beleid ten aanzien van cocaïne. ‘Cocaïne is niet gezond, maar de realiteit is dat mensen het gebruiken. Dat kunnen we niet veranderen, dus we moeten proberen ervoor te zorgen dat mensen het op de veiligste en minst schadelijke manier gebruiken.’

Kwaliteitscontrole

Het parlement in Bern zegt dat cocaïne levensbedreigend kan zijn voor zowel nieuwe als langdurige gebruikers. ‘De gevolgen van een overdosis, maar ook individuele intolerantie voor zelfs de kleinste hoeveelheden, kunnen tot de dood leiden. Het probleem is echter dat de war on drugs is mislukt en we naar nieuwe ideeën moeten kijken. Elke legalisatie zou gepaard gaan met kwaliteitscontroles en informatiecampagnes, waarbij de aanpak ook de lucratieve criminele markt zou verminderen.’

Bij een eventuele legalisatie van cocaïne in Bern zou het makkelijker zijn om de kwaliteit van de verkochte drugs te controleren. Het verbod op het recreatief gebruik van cocaïne levert volgens voorstanders van de proef ‘geen goede resultaten op in termen van gezondheidsbeleid en preventie’.