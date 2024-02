Zwollenaar langer vast voor ontvoering spoorloze Rotterdamse loco-imam

Connect on Linked in

Op donderdag 25 januari is een 71-jarige man op de Zoutziederstraat in Rotterdam ontvoerd. Getuigen zagen om 19.38 dat drie mannen de Rotterdammer in een bus trokken en meenamen. Voor de ontvoering is dinsdag een 45-jarige man uit Zwolle aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt vrijdag dat de verdachte nog twee weken langer vast blijft zitten.

Moskee

Het slachtoffer liep vlak voor de ontvoering van een moskee naar huis, een wandeling van een paar honderd meter. Direct na de kidnap startte de recherche een groot onderzoek. Dat leidde dinsdag naar de arrestatie van een 45-jarige man uit Zwolle. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. Het slachtoffer is nog spoorloos.

Zwarte Ford Transit Custom

De politie komt graag in contact met mensen die donderdagavond in de omgeving van de Haringvlietbrug een zwarte Ford Transit Custom met oranje strepen hebben gezien. Nadat de man het busje in was getrokken, reed deze richting de Mathenesserweg/Taandersstraat. Al snel werden de (vervalste) kentekenplaten van het busje achterhaald. Het kentekenherkenningssyteem gaf rond 20.00 een laatste ‘hit’ op de Haringvlietbrug richting zuiden. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor van deze bus.

Vluchtauto

Het busje waarin het slachtoffer is getrokken, is een eerder gestolen zwarte Ford Transit Custom 3 (bouwjaar 2019) met dunne oranje strepen, zilverkleurige spiegels, sidebars en met vervalste kentekenplaten. Op de foto’s zijn nog de oorspronkelijke kentekenplaten van voor de diefstal te zien. Ten tijde van de ontvoering droeg het busje de vervalste kentekenplaten met kenteken VZZ-43-P.

Route

Dit busje heeft op hoge snelheid gereden vanaf de Zoutziederstraat, via de Tjalklaan, over de A4, door de Beneluxtunnel, over de A29 Heinenoord richting Haringvlietbrug. Mogelijk heeft dit busje na de Haringvlietbrug de A29 verlaten of is het voorzien van andere kentekenplaten. De bus heeft unieke kenmerken aangebracht door de eigenaar, met name de zilverkleurige traanplaat op de bumper achterop.

De politie is op zoek naar getuigen die dit specifieke busje met deze ijzeren platen hebben gezien na 20.00 uur voorbij de Haringvlietbrug of daar in de omgeving. Of mensen die het busje na donderdagavond daar ergens geparkeerd hebben zien staan. De politie vraagt met name bewoners van Goeree-Overflakkee, Zeeland en West-Brabant om naar de bus uit te kijken.

Ripdeal

De Telegraaf schrijft dat het slachtoffer de 71-jarige loco-imam Mohamed is. Hij zou volgens bronnen van de krant zijn ontvoerd omdat een van zijn zonen verantwoordelijk wordt gehouden voor een gestolen partij van 400 kilo cocaïne. De Telegraaf schrijft dat een groep Servische en Albanese drugscriminelen mogelijk verantwoordelijk is voor de ontvoering. Een andere zoon van de loco-imam zou vorig jaar ook ontvoerd zijn door een groep criminelen en urenlang zijn vastgehouden. Naar verluidt zou het om dezelfde ripdeal gaan.

De politie zegt rekening te houden met meerdere scenario’s en zoekt mensen die meer weten over de aanleiding voor de ontvoering of mensen die weten waar het slachtoffer wordt opgehouden.