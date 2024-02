10 jaar cel en tbs voor doodslag op ex-vriendin in Apeldoorn

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft maandag de 52-jarige Jeremy van E. uit Uithoorn veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn ex-vriendin Sylvia Steunenberg. Van E. is ook schuldig aan het wegmaken van het lijk met het oogmerk om het feit en de oorzaak van de dood te verhullen.

Op 22 maart 2023 bracht Van E. zijn ex-vriendin – hypotheekadviseur Sylvia Steunenberg (45) uit Apeldoorn – om het leven door haar hals dicht te knijpen. De man liet vervolgens haar lichaam in de nacht van 22 op 23 maart 2023 in Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) achter in een berm. Hij stuurde vervolgens berichten naar de telefoon van de overleden vrouw en naar haar familie om de schijn op te houden dat zij nog leefde en dat hij niets met haar dood te maken had.

Arrestatie

In de ochtend van 23 maart 2023 werd de vrouw gevonden. Omdat de politie haar niet kon identificeren, publiceerde ze een foto van haar gezicht. Vervolgens meldde familieleden van de vrouw zich bij de politie. De politie verhoorde Jeremy van E. eerst als getuige, maar hield hem enkele dagen later aan als verdachte in een woning in Rhenen.

Hij verklaarde na enkele maanden dat hij de keel van zijn ex had dichtgedrukt. De rechtbank vindt op basis van onder andere deze bekentenis bewezen dat de man het slachtoffer opzettelijk van het leven heeft beroofd. Volgens de rechtbank maakte hij zich ook schuldig aan het wegvoeren van het lijk met het oogmerk om het feit en de oorzaak van de dood te verhullen.

Geen moord

Op basis van het dossier kan de rechtbank niet vaststellen wanneer Van E. het besluit nam om de vrouw om het leven te brengen. Ook kan ze niet vaststellen dat de man een vooropgezet plan had om zijn ex te doden. De rechtbank spreekt hem daarom vrij van moord, maar veroordeelt hem voor doodslag.

Strafverzwarend



De rechtbank houdt in strafverzwarende zin rekening met de schade die de man heeft veroorzaakt bij de familie van de vrouw. De berekenende wijze waarop hij zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw probeerde te verhullen en de respectloze wijze waarop hij met haar lichaam omging. Dit alles rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Stoornis

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum constateerden bij Jeremy van E. een chronische persoonlijkheidsstoornis, met narcistische en antisociale kenmerken. Mede omdat de man weigerde mee te werken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek door deskundigen konden zij geen uitspraak doen in hoeverre de doodslag aan de man toegerekend kan worden. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de stoornis invloed heeft gehad op het toepassen van dodelijk geweld. Daarom vindt de rechtbank dat de man enigszins verminderd toerekenbaar is.

Tbs

De rechtbank legt een gevangenisstraf van 10 jaar op aan Van E. Deze straf is lager dan de eis van de officier van justitie, omdat volgens de rechtbank moord niet bewezen is. Daarnaast houdt ze rekening met de enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man. Kijkend naar de ernst van zijn stoornis, de ernst van het misdrijf en het feit dat hij eerder is veroordeeld voor geweldsfeiten vindt de rechtbank het opleggen van tbs met dwangverpleging noodzakelijk.

Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 108.000 euro betalen aan de ouders, de zussen en de zwager van de vrouw.