Man (51) opgepakt in onderzoek dode vrouw Apeldoorn

In het onderzoek naar de overleden vrouw die vorige week donderdag werd gevonden in een bos net buiten Apeldoorn is dinsdag een man aangehouden. Volgens De Stentor gaat het om Jeremy van E. (51) uit Uithoorn. Hij is opgepakt in een woning in Rhenen. Hij zou afgelopen dagen meermalen bij de woning van de omgebrachte Sylvia Steunenberg (45) zijn gezien.

Aan een verslaggever van De Stentor zei hij toen niet te weten wat er is gebeurd en ‘verscheurd’ te zijn van verdriet. De politie verdenkt hem nu van betrokkenheid bij de dood van de vrouw, of van doodslag. Het lichaam van Steunenberg werd donderdag gevonden in een bos bij Wenum-Wiesel.

De vrouw is vermoedelijk op een andere plek om het leven gebracht. De politie heeft bevestigd dat slachtoffer en verdachte elkaar kenden.