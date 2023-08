10 jaar cel geëist tegen Hagenaar die in top internationale drugshandel zat

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Haag 10 jaar cel en 70.000 euro geldboete geëist tegen de 41-jarige Faisal N. Samen met zijn internationaal gezochte broer Mohamed N. (43) zou hij volgens justitie in 2020 en 2021 aan de top hebben gestaan van de internationale drugshandel.

(Beeld uit archief)

Sky ECC

Het bewijs tegen de twee Haagse boers komt volgens het OM uit gekraakte berichten van de versleutelde chatdienst Sky ECC. De broers zaten in meerdere groepschats, waarin volgens het OM overduidelijk werd gesproken over internationale drugstransporten. Niet alles lukte, maar soms gingen ook wel tientallen kilo’s de grens over.

‘3 x per week 100’

Dat er destijds sprake was van een wereldwijde coronapandemie, blijkt ook uit de versleutelde gesprekken. In maart 2020 is ‘een bak’ onderweg naar Antwerpen, of misschien ‘gaat die eraf in Rotterdam’. Maar ‘door dit kut corona alles na de klote man’. Een half jaar later is volgens justitie te zien hoe de broers proberen een transport door de lucht op te zetten van Bogota naar Schiphol, ‘3 x per week 100’, kortom elke week 300 kilo.

Curaçao

Een proefzending met 30 kilo om de lijn te testen loopt schijnbaar mis, want die lading komt niet aan of in elk geval niet compleet. Maar de broers schakelen snel en richten hun blik alweer op een volgende lijn vanaf Curaçao. Focussen op “cura”, valt volgens het OM te lezen.

België en Turkije

Een transport in België dat wel is aangekomen, probeerden de broers naar Nederland te halen. Maar degene die met een busje onderweg was om dit te vervoeren, werd door de Belgische politie op heterdaad betrapt. Dat het op andere momenten wel lukte, blijkt uit chats over een transport richting Turkije. ‘Zijn vanmiddag vertrokken’, valt er te lezen. ‘Tp [=transport] is nu in Duitsland’.

In een opslagbox in Ridderkerk lagen precursoren en grondstoffen voor drugs. Een woning in Rotterdam werd gebruikt als versnijdingslocatie, een woning in Zoetermeer als stashlocatie.

Internationaal gezocht

Het Openbaar Ministerie ziet een samenwerking waarin de voortvluchtige Mohamed “Nibit” N. de leidende figuur was die vanuit het buitenland de beslissingen nam. Mohamed N. staat sinds mei 2022 op de nationale en internationale opsporingslijst. Hij leidt een ogenschijnlijk normaal leven als kunsthandelaar in Dubai. Hij gold als een zakenpartner van de in 2014 geliquideerde Samir “Sarface” Bouyakrichan. Ook wordt Mohamed N. verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige ontvoering in Duitsland, in maart 2020.

Geoliede organisatie

Volgens het OM heeft zijn broertje Faisal N. zich schuldig gemaakt aan de export van cocaïne naar Turkije, aan het voorbereiden van de import van cocaïne en een poging tot invoer van cocaïne vanuit België. Daarbij is sprake geweest van een professionele handelswijze in georganiseerd verband. Faisal N. zorgde in Nederland voor de uitvoering en de contacten, soms ook de betalingen. Hij speelde een belangrijke rol.

Het Openbaar Ministerie eist tegen Faisal N. 10 jaar cel en een geldboete van 70.000 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.