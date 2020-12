10 jaar geëist voor drugshandel via darkweb en verkoop Encro-telefoons

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel tegen een 41-jarige man uit Voorburg voor drugshandel via het darkweb. De man wordt inmiddels ook verdacht van het op grote schaal witwassen door de verkoop van ruim 250 Encrochat-telefoons. Ook zou hij via bitcoins hebben witgewassen en xtc-productie hebben bevorderd.

1.300 drugspakketten

De verdachte werd in februari aangehouden op verdenking van grootschalige internationale drugshandel via het darkweb. Samen met een 38-jarige man uit Pijnacker, die in Duitsland werd aangehouden, verzonden ze zeker 1.300 drugspakketten naar verschillende Europese landen, maar ook naar Azië en Amerika. In de pakketten zaten o.a. amfetamine, xtc, cocaïne, hasj en ketamine.

België en Duitsland

Onderzoek in samenwerking met de Duitse justitie wees uit dat de mannen zeker 2,5 jaar lang zaken deden. In de negen maanden dat het onderzoek liep reed de tweede verdachte twaalf keer naar België en 33 keer naar Duitsland. Daar werd hij uiteindelijk opgepakt en wordt hij ook vervolgd, terwijl de Voorburger in Nederland werd aangehouden. In een loods in Spijkenisse die tijdens het onderzoek werd doorzocht, werden 400.000 xtc-pillen aangetroffen.

Encrochat-toestellen

De man uit Voorburg verklaarde dat de handel in versleutelde communicatie zijn dagelijks werk is. Nadat in juli wereldkundig werd gemaakt dat Encrochat is ontsleuteld, werd de verdachte opnieuw aangehouden. Uit de analyse van zijn telefoon is gebleken dat hij Encrochat-telefoons verkocht, inclusief zeker 266 dure abonnementen die erbij horen. Aan die abonnementen zou hij zeker 139.650 euro hebben verdiend. Volgens justitie heeft hij hierdoor een belangrijke faciliterende rol gespeeld in het criminele milieu.

Bitcoins en xtc

Daarnaast beheerde de Voorburger een vermogen van bijna 100 bitcoins, en zette geregeld voor anderen grote contante bedragen om in bitcoins en omgekeerd. Ook wisselde hij via zijn eigen Encrochat-account informatie uit over tabletteermachines, stempels en grondstoffen, kennelijk bestemd om anderen in staat te stellen xtc-pillen te produceren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.