100 kilo crystal meth gevonden in bos bij Venlo

In het bos rond het Zwart Water in Venlo is op 16 oktober ruim 100 kilo methamfetamine gevonden met een straatwaarde van miljoenen euro’s. Ook donderdag en vrijdag zijn in het onderzoek “Goudhaan” drie bospercelen in hetzelfde gebied doorzocht. Het OM vermoedt dat er op meerdere plekken in de buitenlucht synthetische drugs zijn geproduceerd.

Drugsdumpings

In het kader van onderzoek “Goudhaan” zijn donderdag en vrijdag drie bospercelen in de omgeving van het Zwart Water rond Venlo uitgekamd. Het OM meldt dat er aanwijzingen zijn dat er op meerdere plekken in de doorzochte locaties synthetische drugs zijn geproduceerd. Dat blijkt uit zichtbare verkleuringen en ook uit de geur die er nog hangt. Op meerdere plekken zijn bovendien jerrycans gevonden. Ook zijn diverse sporen veilig gesteld die nader worden onderzocht.

Het doorzoeken van het bosgebied gebeurde onder gezag van het Landelijk Parket door de FIOD, ondersteund door de politie Limburg en meerdere Advanced Search Teams van het Ministerie van Defensie.

Voorarrest verlengd

Het voorarrest van drie verdachten die sinds maandag vastzitten in het onderzoek “Goudhaan” is donderdag met twee weken verlengd. De politie deed maandagochtend doorzoekingen op twaalf locaties in Limburg en Noord-Brabant. Daarbij werden drie verdachten uit Venlo (58), Ospel (34) en Aarle-Rixtel (41) aangehouden.

De drie verdachten zitten onder meer vast voor het voorhanden hebben van amfetamine (de man uit Venlo), witwassen (de man uit Venlo en de man uit Ospel), en het plegen van voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen van synthetische drugs (alle drie de verdachten). De hoofdverdachte uit Venlo werd eerder voor drugsgerelateerde zaken veroordeeld tot zes jaar cel in België en negen jaar in Duitsland.

Gedurende het onderzoek is vastgesteld dat de drie verdachten communiceerden via de eerder dit jaar gekraakte chatdienst EncroChat. Het OM meldt verder dat onderzoek “Goudhaan” volop loopt.