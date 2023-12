100 kilo ketamine in straat waar vorige week drugslab werd aangetroffen

Connect on Linked in

Nadat vorige week aan de Einsteinstraat in Heerhugowaard een drugslab werd ontdekt, was het donderdag in dezelfde straat wederom raak. In een bedrijfspand werd bijna 100 kilo ketamine aangetroffen met een geschatte straatwaarde van ruim 2 miljoen euro.

Bij een integrale controle van de gemeente, politie en omgevingsdienst, werd gisteren in een bedrijfspand aan de Einsteinstraat bijna 100 kilo ketamine en wiettoppen aangetroffen. De politie heeft een arrestatie verricht en onderzoekt een mogelijk verband tussen de twee zaken.

Vorige week woensdag werden in Zaandam en Heerhugowaard zeven mannen aangehouden in een onderzoek naar de productie van drugs. In een pand aan de Einsteinstraat in Heerhugowaard werd een drugslab aangetroffen.