11-jarige jongen verdachte fatbikeroof Capelle

Niet vast De 11-jarige is op het politiebureau gehoord als verdachte, maar zit niet vast. Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie zegt wel in overleg te zijn over passende maatregelen en de nodige zorg voor hem.

Twee eerder aangehouden verdachten van het groepje zijn een 15-jarige jongen uit Rotterdam en een 15-jarige jongen uit Gouda. Zij zijn vorige week voorgeleid aan de rechter-commissaris die oordeelde dat de jongens nog 14 dagen langer vast blijven zitten.

Bij de beroving op 21 september op het Wisselspoor is een 15-jarige jongen door meerdere verdachten van zijn fatbike beroofd. Daarbij werd een vuurwapen op zijn hoofd gericht en werd hij geschopt en geslagen. Daarna gingen de verdachten ervandoor.

McDonald’s

Bij de McDonald’s in Capelle wilde de politie twee verdachten aanhouden die voldeden aan een signalement. Eén van de verdachten sloeg op de vlucht, de politie heeft hem vervolgens meerdere keren gewaarschuwd, waarna is geschoten.

De 15-jarige jongen uit Gouda kreeg reanimatie en medische hulp, maar overleed kort daarna op straat aan zijn verwondingen. Zoals te doen gebruikelijk als de politie wapengeweld toepast, doet de Rijksrecherche onderzoek.