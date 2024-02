12 jaar cel en tbs voor wurgpoging en verkrachten vrouw (70) in Zwolle

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft maandag 12 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 39-jarige Zwollenaar Dave S. voor poging doodslag, verkrachting, diefstal en het bezit van kinderporno. S. probeerde in april vorig jaar een 70-jarige vrouw op het talud van de A28 te wurgen, waarbij hij haar ook verkrachtte. S. werd tien jaar geleden veroordeeld voor het wegmaken van het lijk van de 27-jarige Ermelose Tara Dorgelo in de Nieuwe Vecht in Zwolle.

Zwaar toegetakeld

De 70-jarige vrouw wandelde in de vroege ochtend van 2 april 2023 vanaf haar woning naar het verpleeghuis waar haar man verbleef. Onderweg werd zij door Dave S, van achteren aangevallen en heeft hij haar geprobeerd te wurgen. Het slachtoffer raakte meerdere keren bewusteloos en liep onder meer kneuzingen, schaafwonden en gebroken ribben op. Ook heeft S. haar op het talud van de A28 bij het Spui in de Zwolse wijk Aa-landen verkracht en van haar spullen beroofd, waarna zij zwaar toegetakeld in de bosjes is achtergelaten.

S. werd op 4 april 2023 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het geweldsincident.

Mensonterend

De wijze waarop Dave S. handelde was volgens de rechtbank ‘niet alleen zeer pijnlijk, maar ook beangstigend en mensonterend voor de vrouw’.

‘Dankzij een voorbijganger kwam de politie ter plaatse, en heeft zij het overleefd. De gebeurtenis heeft niet alleen in haar leven, maar ook in dat van haar naasten diepe sporen achtergelaten.’

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ook al 12 jaar cel en tbs tegen Dave S.. ‘Als een roofdier grijpt hij zijn prooi, legt zijn handen om haar keel en sleurt haar de bosjes in’, aldus de officier van justitie.

Kinderporno

Naast poging doodslag, verkrachting en diefstal heeft de Zwollenaar zich ook schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. Op gegevensdragers van Dave S. zijn in totaal 493 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen, waaronder een screenshot van een videogesprek tussen de man en een 11-jarig meisje dat hij seksuele gedragingen liet verrichten en foto’s van baby’s en peuters.

Naast 12 jaar gevangenisstraf is vanwege een aanwezig zijnde seksuele stoornis en gevaar voor herhaling ook tbs met dwangverpleging opgelegd door de rechtbank. Daarnaast moet S. ruim 43.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Tara Dorgelo

Dave S. werd 2014 ook al veroordeeld voor het bezit van kinderporno en het wegmaken van het lichaam van de 27-jarige Tara Dorgelo uit Ermelo. Dorgulo werd op 18 augustus 2013 dood aangetroffen in het water van de Nieuwe Vecht in Zwolle. De vrouw overleed twee dagen eerder aan een overdosis drugs in de woning van Dave S. De twee hadden samen drugs gebruikt. Tijdens forensisch onderzoek werd een dodelijke hoeveelheid alcohol, xtc en speed in haar bloed aangetroffen.

1,5 jaar cel

S. belde rond haar overlijden niet de hulpdiensten, maar wikkelde het lichaam van de vrouw in een laken en dumpte het in de Nieuwe Vecht. S. werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van doodslag. Uiteindelijk werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het wegmaken van het lichaam van Dorgelo.