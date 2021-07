12 jaar cel voor doodslag op kapper in auto Duivendrecht

Connect on Linked in

De 50-jarige Abdallah M. is donderdag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van zijn vriend Seif Ahmed (34) in diens auto in Duivendrecht, op 1 oktober 2019. Ook moet hij in totaal ruim 461.000 euro schadevergoeding betalen. In de straf weegt mee dat M. het slachtoffer doodschoot terwijl zijn eenjarige dochtertje op de achterbank zat. Zij bleef ongedeerd.

Dna

Hoewel M. altijd stellig heeft ontkend de Egyptische kapper Seif Ahmed te hebben doodgeschoten, oordeelt de rechtbank dat doodslag is bewezen. Daarbij weegt onder meer mee dat een getuige hem heeft zien wegrijden van de plaats delict en dat er minder dan 2,5 minuut is verstreken tussen het moment dat het slachtoffer in bijzijn van Abdallah M. een telefoongesprek beëindigde en het moment waarop hij de plaats van de schietpartij verliet. Bovendien is zijn dna gevonden op het ‘moordwapen’. Ook zijn er schotresten op zijn jas en in zijn auto gevonden.

Vergaande opsporingsmethoden



Tussen eind 2020 en begin 2021 zette de politie bijzondere opsporingsmethoden in om de precieze toedracht en het motief in deze zaak te achterhalen. Die maakten vergaande inbreuk op het veiligheidsgevoel van de man en van zijn onschuldige zus. Zij werd achtervolgd en bedreigend benaderd en hij ontving in zijn cel een kaart met daarop dreigende teksten en een foto van de voordeur van het huis van zijn vrouw.

Niet proportioneel

De rechtbank oordeelt dat het Openbaar Ministerie daarmee te ver ging. De acties waren niet proportioneel en ook niet het minst ingrijpende middel om informatie te achterhalen. Daarmee is er sprake van onherstelbaar vormverzuim in het vooronderzoek. Daarom valt de opgelegde straf lager uit dan de strafeis van veertien jaar.

Zelfmoord in scène gezet

De rechtbank noemt het extra schokkend dat het veertien maanden oude dochtertje van Seif Ahmed op de achterbank van de auto zat tijdens de schietpartij. Vervolgens heeft hij het doen lijken alsof het slachtoffer zelfmoord had gepleegd door het wapen in zijn hand te leggen met zijn vinger op de trekker.

Kil en berekenend

Slechts enkele minuten nadat hij de plek van de schietpartij had verlaten, zond hij ten slotte ook nog een spraakbericht naar de telefoon van het slachtoffer dat alles goed zou komen. Deze berekenende manier van handelen noemt de rechtbank “kil en berekenend”. Ook neemt de rechtbank het Abdallah M. “zeer kwalijk dat hij, ten koste van de nagedachtenis aan het slachtoffer door de nabestaanden, heeft geprobeerd het te laten lijken of het slachtoffer zijn eigen leven had genomen”.

Hoewel er diverse verklaringen zijn die wijzen richting een financieel motief, heeft de rechtbank op basis van het dossier niet kunnen vaststellen wat het exacte motief voor de doodslag is geweest.