12 ton cocaïne wacht nog op vernietiging

Connect on Linked in

In de haven van Antwerpen wacht al weken in een douaneloods 12 ton cocaïne op vernietiging, zo meldt de VRT. Dat is uitzonderlijk want normaal ligt er nooit meer dan 1.500 kilo zegt de Belgische Douane. De oven waarin drugs wordt vernietigd is in onderhoud.

Ook het grote aantal drugsvangsten speelt een rol in de grootte van de onverbrande voorraad. In een periode van een week werd recent 2.000 kilo gepakt in Antwerpen.

Naar verwachting zal de cocaïne deze week vernietigd zijn. In beslag genomen drugs worden in Nederland en België zwaar beveiligd als justitie en politie daar reden voor zien. Transporten naar verbrandingsovens worden ook beveiligd.

In België heeft politicus Filip Dewinter van Vlaams Belang kritiek geuit op de onverbrande cocaïne en de opslag ‘onverantwoord’ genoemd. Een vakbond stipt aan dat er jaren een structureel personeelstekort bij de Belgische Douane is. De Douane heeft recent 400 mensen in opleiding genomen, vooral naar aanleiding van Brexit.

De Douane zegt dat de situatie veilig is en dat er voldoende beveiliging op de been is.