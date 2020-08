Afgelopen week: ruim 2 ton coke in Antwerpen gepakt

Connect on Linked in

In de haven van Antwerpen is afgelopen week bij verschillende acties totaal ruim twee ton cocaïne in beslag genomen. In totaal zijn tien mensen gearresteerd. Onder hen zijn ook twee Nederlanders. Volgens de Gazet van Antwerpen wordt nog onderzocht of er een relatie is met de reeks aanslagen in de stad.

Openslijpen

Maandagnacht pakten speciale eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) vier mannen op met ongeveer 677 kilo. Dat waren twee Nederlanders van 54 en 23, een 28-jarige man uit Brecht en een 25-jarige Antwerpenaar.

Eveneens maandagnacht werd op kaai 206, een van de fruitterminals in de Antwerpse haven, een partij cocaïne van ongeveer vierhonderd kilo aangetroffen. Uithalers waren op de vlucht geslagen nadat ze een brandwacht mishandeld hadden. De man sprong in het water om te ontkomen. Vermoedelijk dachten de uithalers dat hij hen had betrapt bij het openslijpen van een container.

Vorige week donderdag is een lading van 510 kilo cocaïne aangetroffen. Drie verdachten werden in verschillende auto’s opgepakt. Een dag later werd op kaai 1742 in de Waaslandhaven een onderhoudsmonteur (35) van koelcontainers opgepakt die zich volgens de politie verdacht gedroeg. In de container waar de man opgeklommen was lag 675 kilo coke.

Amsterdammers

In een al langer lopend onderzoek van het parket in Dendermonde blijken nog zes verdachten te zijn aangehouden. Dat is het onderzoek waarin een groep jonge Amsterdammers verdacht wordt van betrokkenheid bij 3,4 ton cocaïne die op 26 juni onderschept is in de Waaslandhaven.

Het gaat om haven medewerkers die op basis van de camerabeelden op de containerterminal en de analyse van containerbewegingen in beeld zijn gekomen, twee straddle-chauffeurs, een bewakingsagent, een vrachtwagenchauffeur, een planner en een medewerker van de documentatiedienst van rederij MSC. Die laatste zou ervoor gezorgd hebben dat de Amsterdammers in een lege container de terreinen van de containerterminal op konden komen.