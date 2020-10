1,4 ton crystal meth in beslag genomen bij Amerikaanse-Mexicaanse grens

Connect on Linked in

Amerikaanse douane- en grensbewakingsfunctionarissen in Otay Mesa bij San Diego aan de Amerikaanse-Mexicaanse grens hebben vrijdag meer dan 3.100 pond (ruim 1.400 kilo) methamfetamine, fentanylpoeder, fentanylpillen en heroïne in beslag genomen. Het is de op een na grootste crystal meth-vangst langs de zuidwestgrens ooit. Dat meldt de U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Megapartij

CBP-agenten controleerden vrijdagochtend een vrachtwagen met een tractoroplegger die de grens wilde oversteken. Met behulp van een speurhond werden 1.816 pakketten met medische benodigdheden onderzocht. De CBP vond uiteindelijk bijna 1.400 kilo methamfetamine, 13 kilo fentanylpoeder, 16 kilo fentanylpillen en 29 kilo heroïne. De straatwaarde van de megapartij is naar schatting 7,2 miljoen pond. De drugs en het transport zijn in beslag genomen.

De 47-jarige Mexicaanse chauffeur zit vast op verdenking van drugssmokkel. Volgens de CBP, DEA (Drug Enforcement Administration) en HSI (Homeland Security Investigations) is het de op een na grootste partij crystal meth die ooit langs de zuidwestgrens is onderschept.

Veel overdosissen

Het uiterst gevaarlijke fentanyl is ongeveer 50 keer sterker dan heroïne en vormt al jaren een groot probleem in de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels vallen er meer doden door gebruik van de sterke pijnstiller fentanyl dan bijvoorbeeld door heroïne-, crystal meth- of cocaïnegebruik. Een paar milligram fentanyl kan al dodelijk zijn. Ook wordt fentanyl regelmatig versneden met heroïne. Ook muzikanten Prince en Tom Petty en rapper Mac Miller stierven aan een overdosis fentanyl.