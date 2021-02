“Politiemol” moet 64.000 euro betalen

Connect on Linked in

Mark M., de voormalig politieman uit Weert, die bekend werd als de “politiemol”, moet ruim 64.000 euro aan de Staat betalen. Volgens de rechtbank Den Bosch heeft de 34-jarige M. dit bedrag als winst uit zijn illegale praktijken gehaald. M. verkocht informatie uit politiesystemen aan criminelen.

Lopende onderzoeken

Hij had vanuit zijn functie bij de politie toegang tot vertrouwelijke gegevens en zocht tussen augustus 2011 en september 2015 regelmatig in een politiesysteem naar informatie over personen en lopende onderzoeken.

De rechtbank – en later ook het gerechtshof – veroordeelde M. tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor onder meer schending van ambtsgeheimen, computervredebreuk, omkoping en witwassen van crimineel geld.

M. woont inmiddels in de Oekranië met zijn vriendin.

77.000 euro meer uitgegeven

Uit financieel onderzoek blijkt dat de verdachte in de betreffende periode ruim 77.000 euro méér heeft uitgegeven dan dat hij legaal in bezit kon hebben. De verdachte verklaart hierover dat hij 60.000 euro van zijn ex-partner had geleend en daarnaast nog eens datzelfde bedrag kreeg van een investeerder. De rechtbank verwerpt dit verhaal bij gebrek aan bewijs. Wel stelt de rechtbank – samen met de officier van justitie – vast dat de verdachte nog andere legale inkomsten had waarmee rekening moet worden gehouden. Dit gaat onder meer om de verkoop van zijn auto. De rechtbank stelt de totale illegale winst vast op ruim 67.000 euro. Daar gaat nog 5% vanaf, omdat het Openbaar Ministerie de redelijke termijn waarbinnen het deze ontnemingszaak voor de rechter had moeten brengen, fors overschreed. Al met al moet de verdachte daarom ruim 64.000 euro aan de Staat betalen.