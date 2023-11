15 en 10 jaar cel voor invoer tonnen cocaïne

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft een 37-jarige en 45-jarige man veroordeeld tot respectievelijk 10 jaar gevangenisstraf en 15 jaar gevangenisstraf voor onder andere de invoer van enorme hoeveelheden cocaïne in containers met verschillende dekladingen vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

(Beeld uit archief)

Paraguay

De zaak draait om het onderzoek 13Delos van het landelijk parket. Het onderzoek begon op 4 februari 2021 naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Na een doorzoeking kwam de recherche vijf containers gevuld met sojameel die vanuit Paraguay via Argentinië naar Antwerpen waren verzonden op het spoor. Uit gekraakte chatberichten bleek dat er eind mei 2020 vanuit Paraguay 1500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen was aangekomen, waarvan later een groot deel werd gestolen door andere criminelen.

Uruguay

Naast de 1500 kilo hebben de verdachten volgens de rechtbank ook bemoeienis gehad met 86,04 kilo cocaïne die op 4 februari 2021 in Amsterdam is gevonden. En verder staat onder meer in het vonnis het medeplegen van invoer van 741 kilo cocaïne vanuit Ivoorkust naar Nederlanden de invoer van (ongeveer) 200 kilo cocaïne (verstopt in 40 balken) vanuit Uruguay naar Nederland

Hoofddorp

De 37-jarige man krijgt 10 jaar gevangenisstraf voor medeplegen van invoer van 741, 1500 en 200 kilo cocaïne in containers met verschillende dekladingen, en het bewerken en verwerken van 18 blokken cocaïne in een loods in Hoofddorp. Hij vervulde daarbij een logistiek-coördinerende rol. De rechtbank spreekt hem vrij van het bezit van 86 kilo cocaïne, een vuurwapen en munitie.

2903 kilo

De 45-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar voor medeplegen van invoer van 1703 en 1500 kilo cocaïne en een poging tot invoer van 2903 kilo cocaïne in containers met verschillende dekladingen vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

Hij was een van de investeerders in deze transporten en was een van de personen die bepaalde in welke transporten werd geïnvesteerd.

Hij is ook veroordeeld voor witwassen van meer dan 12 miljoen euro.