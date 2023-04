1,5 jaar cel voor autodealer wegens witwassen acht ton van Fenerbahçe

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag een 47-jarige autohandelaar uit Doetinchem veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het witwassen van ruim acht ton. Het geld kwam in 2020 vrij na oplichting van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Daarnaast is de man veroordeeld voor vuurwapenbezit. De opgelegde straf is conform de eis van de officier van justitie.

Empoli



In 2019 kocht Fenerbahçe een speler van de Italiaanse voetbalclub Empoli. Fenerbahçe moest de transfersom in drie tranches overboeken naar de rekening van Empoli. Op enig moment ontving Fenerbahçe een e-mailbericht dat Empoli’s rekeningnummer was gewijzigd. De e-mail was afkomstig van een mailadres dat op één letter na gelijk was aan het echte e-mailadres van Empoli.

Bij de e-mail was een factuur gevoegd met daarop vermeld het IBAN-nummer van het autobedrijf van de 47-jarige man uit Doetinchem. Vervolgens boekte de Turkse club het bedrag van de laatste tranche – ruim 8 ton – op 30 september 2020 over naar dat IBAN-nummer.

Privérekeningen



De autohandelaar uit Doetinchem werd niet verweten dat hij betrokken was bij het valse e-mailadres en de valse factuur. Wel zou hij – nadat het geld op de rekening van zijn bedrijf was gestort – het geldbedrag hebben weggesluisd. De man schreef het geldbedrag binnen twaalf dagen volledig over of nam dit bedrag contant op. Een groot deel van het overgeschreven geld werd overgeboekt naar privérekeningen van de man.

Geldproblemen

Ook gebruikte de man het geld om leningen af te lossen en kocht hij virtuele valuta. De Doetinchemmer verklaarde dat hij wist dat hij geen recht had op het geldbedrag. Hij betaalde daarmee toch openstaande facturen en loste privéschulden af, omdat hij al zeven jaar geldproblemen had. Volgens de rechtbank levert de man door de witwaspraktijken een bijdrage aan de instandhouding van criminaliteit.

Vuurwapen

In de woning van de man trof de politie ook een vuurwapen aan. Hijzelf verklaarde dat hij dit wapen had, omdat hij vanwege zijn schulden vanuit diverse hoeken werd bedreigd. De man vertelde onlangs om veiligheidsredenen al anderhalf jaar ondergedoken te zitten in Frankrijk.