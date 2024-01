1,5 jaar celstraf voor bomaanslag bij shishalounge: ‘Bro je zou blazen op een osso en die bomba leggen’

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag 1,5 jaar celstraf opgelegd aan de 19-jarige Oussama el G. voor een bomaanslag bij een shishalounge in Eindhoven, op 29 oktober 2022. De explosie werd veroorzaakt door een mortierbom met een fles brandbare vloeistof. Ook werd richting het pand geschoten en met een spuitbus het woord ‘dief’ op de stoep geschreven.

(Beeld: Omroep Brabant)

De rechtbank acht bewezen dat de destijds 18-jarige El G. in opdracht een nachtelijke explosie heeft veroorzaakt bij shishalounge Club Number One aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Door de kracht van de explosie was de schade aan het pand groot. Een geparkeerde auto voor de zaak vloog in brand. Hoewel er vier mensen in het pand aanwezig waren toen de explosie plaatsvond, raakte niemand gewond.

Eerdere aanslag

In december 2021 werd hetzelfde pand beschoten en vond de politie ook een explosief. Dat gebeurde toen bij een shishalounge die op hetzelfde adres zat en na het incident door de gemeente werd gesloten.

Telefoon

Uit de telefoongegevens van Oussama el G. blijkt volgens de rechtbank dat er de avond na de explosie op 29 oktober 2022 gesprekken zijn gevoerd door El. G. met een andere persoon. Die zegt tegen El G.: ‘Bro je zou blazen op een osso (huis) en die bomba leggen’.

‘Dief’

Volgens de rechtbank is El G. samen met een onbekend gebleven medeverdachte vanuit Amsterdam naar de shishalounge in Eindhoven gegaan met een duidelijke opdracht. Ze wisten wat ze daar gingen doen. El G. heeft richting het pand geschoten en ‘dief’ op de grond geschreven. De medeverdachte heeft ondertussen de mortierbom geplaatst en deze tot ontploffing gebracht. Daarna zijn beiden weggerend.

Levensgevaar

De rechtbank acht bewezen dat de twee verdachten het risico hebben genomen dat de aanwezigen in het pand zwaargewond zouden raken of zouden komen te overlijden.

‘Kijkend naar de impact van de explosie en het uiteindelijke schadebeeld is deze explosie in potentie voor de aanwezigen in het pand levensbedreigend geweest. Rondvliegend glas of objecten of delen daarvan hadden de aanwezigen zwaar kunnen verwonden of kunnen doden. Ook had er (mede gelet op het ontbranden van de brandbare vloeistof) brand in het pand kunnen ontstaan.’

De rechtbank veroordeelt El G. tot twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar, met bijzondere voorwaarden. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Over een motief voor de aanslag is niets bekend geworden.