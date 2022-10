Horecapand in Eindhoven opnieuw doelwit, ditmaal explosie

Connect on Linked in

Een horecapand aan de Tongelresestraat in Eindhoven is vrijdagnacht beschadigd door een explosie. De deur van het gebouw is door een explosief eruit geblazen. Niemand raakte gewond. In december vorig jaar werd hetzelfde pand beschoten en vond de politie ook een explosief.

De explosie vond vrijdagnacht rond 03.50 plaats. De politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en forensische rechercheurs hebben sporenonderzoek verricht op de plaats delict.

Eerder incident

In december 2021 werd hetzelfde pand beschoten en vond de politie ook een explosief. Dat gebeurde toen bij een shishalounge die op hetzelfde adres zat en na het incident door de gemeente werd gesloten. Inmiddels zou op het adres een eetcafé gevestigd zijn.

Schietpartij

Anderhalf uur na de explosie op de Tongelresestraat raakte een 32-jarige man uit Eindhoven zwaargewond toen hij werd neergeschoten aan het Titanpad. De politie heeft een 26-jarige man uit Eindhoven en een 23-jarige man uit Veldhoven aangehouden als verdachten. Volgens de politie is er vooralsnog geen verband tussen de explosie en de schietpartij.