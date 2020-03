15 jaar gevangenisstraf voor schietpartij op bruiloft

Connect on Linked in

De 23-jarige Turgay G. uit Almelo is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor de schietpartij op een Turks trouwfeest in een feestzaal in Beckum, bij Hengelo. Hij is schuldig bevonden aan onder andere meerdere pogingen tot doodslag.

Woordenwisseling

Op 2 februari 2019 raakten drie bruiloftsgasten gewond.

Tijdens de bruiloft in Beckum ontstond er ruzie tussen G. en enkele bruiloftsgasten. Bij de daarop volgende worsteling belandde hij op de grond. Volgens hem zag hij op een bepaald moment geen andere uitweg meer. Hij greep naar zijn pistool en begon te schieten. Dat was midden in de zaal vol met bruiloftsgasten. Drie mensen raakten daarbij gewond, onder wie een 71-jarige vrouw die ernstig buikletsel opliep. Buiten op de parkeerplaats loste G. nog enkele schoten.

Op straat

Een half jaar daarvoor schoot G. in Almelo op straat ook al iemand van dichtbij twee keer in zijn bovenlichaam, op 6 juni 2018.

De rechtbank verwerpt het verweer van de man dat hij tijdens de bruiloft uit noodweer handelde. Uit niets blijkt dat de man geen andere optie had dan om te gaan schieten. Verder rekent de rechtbank het de man zwaar aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid nam voor zijn handelen. Na de schietpartij in Almelo in juni 2018 vluchtte hij naar Turkije en ook na de schietpartij op de bruiloft maakte de man zich lange tijd onvindbaar voor politie en justitie.

De straf is lager dan de 18 jaar celstraf die de officier van justitie eiste omdat de rechtbank de schutter in alle gevallen vrijspreekt van een poging tot moord, terwijl de officier van justitie dat wel bewezen vond.

Een 22-jarige en 25-jarige man uit Almelo zijn vrijgesproken van openlijke geweldpleging op de bruiloft in Beckum. De rechtbank oordeelt dat er weliswaar aanwijzingen in het dossier zijn dat zij zich hebben bemoeid met de vechtpartij, maar dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor het strafbare karakter daarvan. De rechtbank kan niet uitsluiten dat de mannen handelden met de bedoeling om het gevecht te de-escaleren.

G. moet aan de slachtoffers een schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 60.000 euro.