15-jarige gearresteerd voor zware explosie in Amsterdam-ZO

Connect on Linked in

Voor de zware explosie die afgelopen zaterdagmiddag een woning op de Kormelinkweg in Amsterdam-Zuidoost onbewoonbaar maakte, is een 15-jarige Amsterdamse jongen opgepakt.

Glasscherven

De knal was ’s middags rond 15.30 en was in de ruime omtrek te horen. De politie zegt dat het een wonder is dat er geen gewonden bij zijn gevallen. Door de klap schoten er zowel op straat als in de woning glasscherven in het rond.

Getuigen

Mede door informatie en herkenning van getuigen in de omgeving kwam al snel een 15-jarige verdachte in beeld. Deze verdachte is op maandag aangehouden.

Waarschijnlijk is de ontploffing veroorzaakt door een zelfgemaakt, maar wel zwaar explosief.