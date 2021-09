16 jaar cel voor ‘onbetwiste leider’ Martien R. uit Oss

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag Martien R. (50) uit Oss veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank ruim anderhalf jaar leiding aan een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met drugs- en wapenhandel, witwassen en diefstallen. De dertien medeverdachten en vooral familieleden van R. krijgen celstraffen variërend van één tot tien jaar cel.

Vergaderschuur

De maximumstraf die Martien R. krijgt opgelegd, is gelijk aan de eis van justitie. De politie luisterde tijdens Operatie Alfa ruim anderhalf jaar lang gesprekken af die vooral werden gevoerd in het zogenaamde ‘kantoor’; een schuur op een woonwagenkamp in Oss. Ook werden gesprekken in auto’s afgeluisterd en in een woning op het kamp.

Invallen

In november 2019 volgde een grote, dagenlange operatie, waarbij honderden kilo’s drugs en tientallen (automatische) wapens, munitie en enkele explosieven werden aangetroffen. Onder de grond maar ook op andere plekken op het kamp werden de wapens gevonden. Het Openbaar Ministerie vervolgde vijftien verdachten voor onder andere deelname aan een criminele organisatie, drugsdelicten, handel in vuurwapens en witwassen.

Familieleden

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat Martien R. de onbetwiste leider was van de criminele organisatie, die vooral uit familieleden bestaat. Van de vijftien verdachten hebben er twaalf familiebanden. Het ‘kantoor’ was daarbij de vergader- en ontmoetingsruimte waar illegale activiteiten werden besproken, criminele contacten werden ontvangen, diverse harddrugs werden bewerkt en verwerkt en allerhande vuurwapens werden getoond en uitgeprobeerd.

Cocaïnehandel

R. onderhield ook de meeste contacten met andere partijen en maakte afspraken met hen. Verder was hij zelf betrokken bij twee importen van cocaïne uit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen (1561 kilo en 315 kilo), een transport van 99 kilo MDMA en bij wapenhandel en witwassen.

Rechterhand

De 57-jarige Arnold M. uit Oss krijgt tien jaar cel. Hij was de rechterhand van Martien R. en was vrijwel continu op de hoogte van wat er binnen de organisatie speelde. Na R.’s arrestatie ging hij door met het plannen en voorbereiden van drugsimporten. Anton R., de 27-jarige zoon van Martien krijgt evenals schoonzoon Bart H. uit Udenhout acht jaar cel.

Neef

Toon R., de 41-jarige neef van Martien, krijgt negen jaar cel. De rechtbank beschouwt hem als een prominent en zeer actief lid van de criminele organisatie. Hij was betrokken bij zes drugsdelicten en had een vuurwapen in zijn bezit. Bij zijn aanhouding werden chemicaliën aangetroffen die kennelijk bestemd waren voor de productie van synthetische drugs. Hij had volgens de rechter een min of meer zelfstandige en leidinggevende rol, zoals bij een speedlab in Leeuwarden. Toon R. bleef een half jaar voortvluchtig na de arrestatie van Martin R. en medeverdachten.