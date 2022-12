16-jarige jongen aangehouden voor explosie bij Amsterdams café

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond in Amsterdam een 16-jarige jongen aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij een explosie op café Palladium aan het Kleine Gartmanplantsoen in Amsterdam. De explosie vlakbij het Leidseplein vond plaats in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus 2022. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Door de explosie werd een raam van het pand vernield. Er raakte niemand gewond.

De explosie bij café Palladium wordt door de recherche onderzocht in samenhang met de explosies daarvoor bij café In the City (in de nacht van 7 op 8 augustus) en The Harbour Club (in de nacht van 9 op 10 augustus). In deze zaak hebben al eerder aanhoudingen plaatsgevonden.