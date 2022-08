Amsterdam sluit ook tweede horecagelegenheid na explosies

Connect on Linked in

De burgemeester van Amsterdam heeft dinsdagmiddag, naast The Harbour Club, ook besloten café In the city bij het Leidseplein te sluiten. Ze is bang dat er nieuwe incidenten zullen plaatsvinden, na twee eerdere explosies.

Sluiten

De gemeente Amsterdam bracht dinsdagmiddag een persbericht uit, waarin ze toelicht waarom het café aan het Kleine-Gartmanplantsoen moet sluiten. Ze schrijft dat het ‘niet uit te sluiten is’ dat zich nieuwe gebeurtenissen van dit soort zullen voordoen bij de horecagelegenheid.

Ze neemt daarbij in overweging dat de kroeg eerder met geweld te maken kreeg. De gemeente: ‘Het incident heeft de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van het pand ernstig aangetast.’

De burgemeester sluit het café voor zes maanden, nadat er de afgelopen weken twee keer een explosie plaatsvond, voor de deur, en even verderop.

Reden

Voor het sluiten van The Harbour Club in Amsterdam-Oost geeft de stad dezelfde reden op. Daar vond in de nacht van 9 op 10 augustus een explosie plaats die voordeur en ramen beschadigde. Eerder ontstond er al eens brand, na zo’n incident.