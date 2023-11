16-jarige opgepakt voor ontploffing in Den Haag (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft in Den Haag maandag een 16-jarige jongen uit Den Haag aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij een woning aan de Groenezijde afgelopen zaterdag. Er waren afgelopen avond en nacht op verschillende plaatsen in Nederland aanslagen met zwaar vuurwerk. Daarbij zijn geen verdachten opgepakt.

Hek

Hierbij raakte een auto beschadigd en ook een deel van een hek. Volgens de politie lijkt het erop dat de jongen alleen heeft gehandeld. De verdachte heeft bekend.

Dinsdag maakte de politie in Rotterdam bekend dat twee 18-jarige en een 19-jarige jongen zijn aangehouden voor meer dan tien ontploffingen in verschillende delen van Nederland.

Rotterdam

Aan de Klerkstraat in Rotterdam-Prins Alexander was dinsdagavond een explosie bij een woning. Niemand raakte daar gewond. Rond 21.00 was er een aanslag op een woning aan het Wim Wagenerhof in Rotterdam-Lombardijen.

Purmerend

Bij een woning aan de Mercuriusweg in Purmerend is woensdag rond 03.40 zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. De bewoner was thuis maar raakte niet gewond. De voordeur van de woning is beschadigd.

Amersfoort

In de nacht van dinsdag op woensdag was er rond 01.15 een explosie bij een woning aan het Tristanpad in Amersfoort. Vermoedelijk is hier zwaar vuurwerk door het raam van de woning gegooid. De explosie heeft voor behoorlijke schade aan de voorzijde van de woning gezorgd. De bewoners bleven ongedeerd.