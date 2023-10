Politie: 18-jarige pleegde 12 aanslagen met explosieven

Connect on Linked in

De Rotterdamse politie vermoedt dat een 18-jarige verdachte uit Spijkenisse afgelopen jaar verantwoordelijk was voor zeker twaalf aanslagen met explosieven door het hele land. De eerste explosie waar hij van werd verdacht is die bij een woning in de Rotterdamse Jensiusstraat, op 15 juli. Deze woning werd een dag later ook nog beschoten.

(archiefbeeld MediaTV)

Spijkenisse

Gaandeweg het onderzoek kwamen ook medeverdachten in beeld: twee 18 en 19-jarige jongens uit Spijkenisse. Zij worden verdacht van respectievelijk zes en negen verschillende aanslagen.

Deze week bleek in een rechtszaak dat voor een explosie aan de meestal jonge daders bedragen van rond de 500 euro worden betaald.

Oude Noorden

Het onderzoek over de Jensiusstraat, een straat in het Oude Noorden, kwam eerst terecht bij de recherche van district Rotterdam-Oost, later werd dit overgenomen door de centrale recherche. De 18-jarige jongen uit Spijkenisse werd op 27 juli aangehouden. De andere twee verdachten zijn op 4 augustus en op 6 oktober gearresteerd. Een vierde verdachte zat al in hechtenis voor een andere zaak.

De politie zegt regelmatige te zien dat verdachten te linken zijn aan drie tot vier verschillende aanslagen.

Door het hele land

Het onderzoeksteam is nog op zoek naar medeverdachten, opdrachtgevers en/of tussenpersonen.

de eerst aangehouden verdachte zou betrokken zijn geweest bij explosies op de Jensiusstraat, Ericastraat, Nassaustraat, de Koolhavenstraat in Schiedam, de Hazenkamp in Reuver, de Aan het Roadhoes in Melick, de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart, de West Kinderdijk in Alblasserdam, de Leutherweg in Venlo, de Zwarteweg in Venlo en de Luttekenstraat in Elburg.

Dit jaar heeft de politie zo’n 140 personen opgepakt voor excessief geweld, maar er lopen nog vele onderzoeken waarin arrestaties zullen volgen, aldus de politie.

