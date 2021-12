17-jarige schutter krijgt cel en jeugd-TBS

Connect on Linked in

De rechtbank heeft een 17-jarige jongen die in februari in Amsterdam een man doodschoot, veroordeeld tot 20 maanden cel en jeugd-TBS.

Kritieke toestand

De jongen schoot op 2 februari van dit jaar bij parkeergarage Hakfort in Amsterdam Zuid-Oost een 19-jarige man neer. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij drie dagen later aan zijn verwondingen.

Wapen

De 17-jarige dader gaf ter verdediging aan dat het slachtoffer een wapen liet zien en dat hij wel moest schieten om zichzelf te verdedigen. Hij handelde naar eigen zeggen uit noodweer.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er geen sprake van zelfverdediging. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het slachtoffer een vuurwapen in handen had en toonde. Maar het direct schieten door verdachte bij het tonen van het wapen is geen proportionele reactie, gaf de officier van justitie twee weken geleden al aan, tijdens de inhoudelijke behandeling.

De jongen heeft bovendien geschoten terwijl het slachtoffer al op de grond lag. ‘Dit duidt niet op zelfverdediging’, aldus de officier van justitie.

Noodweer

Ook de rechtbank gaat niet mee met het noodweer-argument van de verdachte. Uit het vonnis van de kinderrechter: ‘De wijze van verdedigen door verdachte, door direct te schieten met het vuurwapen op het bovenlichaam en het hoofd van het slachtoffer toen deze zijn vuurwapen had getrokken, staat niet in redelijke verhouding tot de ernst van de bedreiging die van het slachtoffer uit ging, te weten het tonen van een vuurwapen.’

Maatregel

Gedragsdeskundigen hebben de verdachte 17-jarige jongen onderzocht en de PIJ-maatregel geadviseerd. Zowel het OM als de rechtbank hebben zich aangesloten bij deze conclusie van de deskundigen.

PIJ betekent Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Met een PIJ-maatregel wordt een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. Hier krijgt hij een behandeling en begeleiding om herhaling van het misdrijf te voorkomen. In de volksmond heet de maatregel ‘jeugd-TBS’.