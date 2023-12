17-jarige verdachte opgepakt voor Vlaardingse explosie

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de reeks explosies in Vlaardingen, is een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de explosie bij een woning aan de Gretha Hofstralaan op 12 december. Hij is de tweede verdachte in dit onderzoek.

Vuurwapen

Toen de jongen werd aangehouden bleek hij in het bijzijn van een 16-jarige Rotterdammer die een vuurwapen bij zich droeg. Deze jongen is ook opgepakt. Of die ook bij de explosies betrokken is, wordt onderzocht.

Vrijdag was er opnieuw een explosie in Vlaardingen.

Rechter-commissaris

Kort na de aanslag op 12 december werd in Rotterdam-Zuid een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag eerder die nacht.

Vrijdag besloot de rechter-commissaris dat hij veertien dagen langer vast moet blijven zitten.

De twee zijn alleen nog verdacht van de explosie op de Gretha Hofstralaan.

Doelwit van de acht Vlaardingse explosies is een loodgieter en zijn bedrijf. Wat de achtergrond zou kunnen zijn heeft de politie nog in onderzoek.