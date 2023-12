Achtste explosie bij Vlaardingse loodgieter

Connect on Linked in

Bij het bedrijfspand van de Vlaardingse loodgieter aan de Koninginnestraat heeft vanmorgen opnieuw een explosie plaatsgevonden. Het is al de achtste aanslag tegen bezittingen van deze loodgieter. Eerder werden woon- en bedrijfspanden en grote pick-up trucks getroffen.

(Beeld: JBMedia)

Vrijdagochtend rond 06.00 vond opnieuw een explosie plaats in de straat die al de hele week bestookt wordt met explosieven. Het gaat om de vijfde aanslag in een week tijd waarvan de Vlaardingse loodgieter doelwit is.

Beveiligd

De garage aan de Koninginnestraat was op 8 december ook al doelwit van een explosie. Het betreffende pand werd toen door de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten en extra beveiligd.

De beveiliger zou net de straat uitgereden zijn toen de explosie plaatsvond. Er vielen geen gewonden. Bomverkenners van de politie zijn ter plaatse. De houten platen waarmee het pand dichtgetimmerd werd liggen op straat.

Ondergedoken

De bedreigde en inmiddels ondergedoken loodgieter is in Vlaardingen een bekend figuur. Hij treedt ook op als sponsor van evenementen zoals de Sinterklaas-optocht. Over een motief voor de terreurcampagne tegen de Vlaardinger is nog weinig bekend.

Ook maandag- en dinsdagnacht waren er explosies. Er is daarna in Rotterdam-Zuid een 26-jarige verdachte opgepakt voor die aanslag.